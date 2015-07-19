Ливень и ураган обрушились на Брест ночью 19 июля

Новости Беларуси. Ливень и шквалистый ветер похозяйничал ночью 19 июля в Бресте. За считанные минуты над городом сгустились тучи, температура воздуха резко упала с 30-ти до 18-ти градусов. Поднялся ураган. Он был такой силы, что валил деревья, а некоторые дома оказались без крыш. Затем сильный ливень в считанные минуты затопил многие улицы. Между тем, по прогнозам синоптиков, 19 июля будет ненастно .

В Беларуси передали штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Местами пройдет ливень и даже град. Спасатели рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности: не парковать машины вблизи деревьев и уходя из дома закрывать окна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.