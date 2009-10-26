Ливанские повара приготовили полторы тонны хумуса

Ливанские повара установили мировой рекорд, приготовив более полутора тонн хумуса - традиционной национальной закуски, основным ингредиентом которой является нутовое пюре. Достижение кулинаров было официально зарегистрировано представителями Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщает Lenta.ru, гастрономическое мероприятие, организатором которого выступила ливанская ассоциация промышленников, было призвано доказать, что хумус является исконно арабским блюдом. Дело в том, что эта закуска также считается традиционным кушаньем в конфликтующем с Ливаном Израиле. Однако израильские коллеги ливанских кулинаров пока не отреагировали на акцию по приготовлению гигантской порции хумуса.

Для приготовления рекордного количества ливанского хумуса повара использовали 1350 килограммов нутовый пасты и 400 литров лимонного сока. В процессе смешивания ингредиентов участвовали 25 профессиональных шеф-поваров и несколько их помощников.

Ливанцы считают, что хумус является традиционным арабским блюдом. При этом они подчеркивают, что израильский вариант этой закуски не может называться настоящим хумусом. Также ливанские повара утверждают, что и другое известное восточное блюдо - салат табуле - также является арабским, а не израильским.

Так или иначе, и хумус и табуле (готовится из крупы булруг, петрушки и чеснока, иногда с добавлением томатов), традиционного подают к столу и жители Израиля, и жители Ливана.