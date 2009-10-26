Ливанские повара приготовили полторы тонны хумуса

Как сообщает Lenta.ru, гастрономическое мероприятие, организатором которого выступила ливанская ассоциация промышленников, было призвано доказать, что хумус является исконно арабским блюдом. Дело в том, что эта закуска также считается традиционным кушаньем в конфликтующем с Ливаном Израиле. Однако израильские коллеги ливанских кулинаров пока не отреагировали на акцию по приготовлению гигантской порции хумуса.
Для приготовления рекордного количества ливанского хумуса повара использовали 1350 килограммов нутовый пасты и 400 литров лимонного сока. В процессе смешивания ингредиентов участвовали 25 профессиональных шеф-поваров и несколько их помощников.
Ливанцы считают, что хумус является традиционным арабским блюдом. При этом они подчеркивают, что израильский вариант этой закуски не может называться настоящим хумусом. Также ливанские повара утверждают, что и другое известное восточное блюдо - салат табуле - также является арабским, а не израильским.
Так или иначе, и хумус и табуле (готовится из крупы булруг, петрушки и чеснока, иногда с добавлением томатов), традиционного подают к столу и жители Израиля, и жители Ливана.