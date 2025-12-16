Литва теряет миллиарды! Санкции против Беларуси сдуваются? Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Экономика – это не только управление ресурсами. Это основа власти, потому что, если нет денег, нет и независимости. Под ногами могут быть ресурсы, вокруг – люди, но многие страны не используют то, что имеют. Нужны технологии, рынки сбыта, логистика, крепкие контакты с проверенными партнерами – и вот тогда благосостояние граждан будет все время расти.

Это главная цель нашей власти, и еще раз об этой цели напомнит Всебелорусское народное собрание. А вот как принимают решения у соседей и что мешает им зарабатывать – расскажем в «Занимательной политологии».

Пока мы готовились к ВНС, следом за Польшей бюджет с дефицитом приняла Литва. Схема та же, только расходы в процентах на ВПК больше. Если поляки запланировали тратить 4,7 % на оборону, то литовцы уже выходят на 5,3 % от ВВП.

Это деньги, которые забирают у больниц, школ, пенсионеров. И никакого обсуждения нет, цели военных расходов прямо не называют. Литовцам не объясняют, против кого все это будут применять и что деньги на оружие берут в долг. А поскольку страна маленькая, дефицит бюджета рекордный – около 3 % ВВП.

Чтобы хоть что-то показать литовцам, куда же идут деньги, снимаются вот такие тревожные репортажи с военных учений.

