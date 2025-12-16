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Литва теряет миллиарды! Санкции против Беларуси сдуваются? Лазуткин

16 декабря 2025 17:51
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Литва теряет миллиарды! Санкции против Беларуси сдуваются? Лазуткин-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Экономика – это не только управление ресурсами. Это основа власти, потому что, если нет денег, нет и независимости. Под ногами могут быть ресурсы, вокруг – люди, но многие страны не используют то, что имеют. Нужны технологии, рынки сбыта, логистика, крепкие контакты с проверенными партнерами – и вот тогда благосостояние граждан будет все время расти.

Это главная цель нашей власти, и еще раз об этой цели напомнит Всебелорусское народное собрание. А вот как принимают решения у соседей и что мешает им зарабатывать – расскажем в «Занимательной политологии».

Пока мы готовились к ВНС, следом за Польшей бюджет с дефицитом приняла Литва. Схема та же, только расходы в процентах на ВПК больше. Если поляки запланировали тратить 4,7 % на оборону, то литовцы уже выходят на 5,3 % от ВВП.

Это деньги, которые забирают у больниц, школ, пенсионеров. И никакого обсуждения нет, цели военных расходов прямо не называют. Литовцам не объясняют, против кого все это будут применять и что деньги на оружие берут в долг. А поскольку страна маленькая, дефицит бюджета рекордный – около 3 % ВВП. 

Чтобы хоть что-то показать литовцам, куда же идут деньги, снимаются вот такие тревожные репортажи с военных учений.
 

Литва теряет миллиарды! Санкции против Беларуси сдуваются? Лазуткин-4

Андрей Лазуткин:
В отличие от Беларуси, армия Литвы проводит учения не на полигоне, а прямо в городе. Либо они так готовятся к городским боям. Но с кем? Либо населению показывают шоу, на чем отмывают огромные деньги. Ведь когда стреляют на полигоне, это где-то далеко, а когда у вас под окном – это создает тревожность и готовность платить. 

Ведь больше всего пугают тех, кто не может за себя постоять – это литовские пенсионеры. Именно за их счет банкет, потому что с января в Литве начинается пенсионная реформа. Мужчины и женщины там будут выходить на пенсию в 65 лет. Напомним, у нас это 58 и 63 года. Чтобы получать хоть какую-то пенсию в Литве, надо 15 лет стажа. Если этого нет, то не платят вообще ничего, хотя у нас есть социальная пенсия. А чтобы платили трудовую, по реформе в Литве надо будет 35 лет стажа, для сравнения, у нас – 20.

И это показывает, для кого работает государство. То есть на карте вроде бы есть страна, флаг, гимн, но при этом эта страна выступает оператором для отмывания оборонных расходов каких-то других государств.

Подробности в видеоматериале. 

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