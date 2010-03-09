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Литва планирует инвестировать около 8 миллионов евро в молочную промышленность Беларуси

09 марта 2010 18:09
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Также Литовская Республика будет способствовать получению нашей страной европейского сертификата качества на молочную продукцию.

Об этом сегодня в Минске заявил посол Литовской Республики. Дипломат также высказал заинтересованность в сотрудничестве двух стран и в транспортной сфере. Предлагая Беларуси в качестве стратегического партнерства услуги Клайпедского порта и возможность строительства дорог Вильнюс-Минск, Минск-Киев, Киев-Одесса.

Говоря об инвестициях, Эдминас Багдонас отметил, что около 300 литовских компаний готовы финансировать проекты в Беларуси. Без внимания инвесторов не остались меры, которые принимаются руководством страны по улучшению бизнес-климата, отметил дипломат.

Эдминас Багдонас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Беларуси:
Мы — участники европейской сети и реализации, и производства. Мы хотим этим поделиться, потому что мы знаем это дело. Вы не будете зависеть от одного рынка — имена эта, как у вас говорят, экономическая многовекторность была бы полезна и вам, и нам.

# общество

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