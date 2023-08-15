Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью с 15 на 18 августа

Литовская сторона решила отложить закрытие двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 15 августа на 18 августа, пишет ТАСС.

На 16 августа было назначено заседание правительства прибалтийской республики, которое обладает полномочиями по рассмотрению подобных вопросов. В повестке дня содержится проект резолюции о приостановке работы КПП Шумскас и Тверячюс с 18 августа.

Первоначально принять постановление в установленные сроки не получилось из-за недостаточного кворума – 9 из 14 министров находились в отпусках. Вторым фактором переноса сроков может послужить то, что 15 августа в Литве является выходным днем. Переходы в Шумскасе и Твериячюсе предназначены в основном для местного транспорта, проезд по ним ограничен.