Литва изучает белорусский опыт военного строительства

В нашей стране побывала группа литовских военных журналистов. Гости встретились с руководством Министерства обороны, посетили главный армейский вуз Беларуси и 206-ю штурмовую авиабазу.

Нынешний визит ответный. В прошлом году воинские части литовской армии посетили белорусские журналисты. Такой обмен опытом и открытость результат многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества двух военных ведомств.

Экскурсия по историко-культурному комплексу "Линия Сталина" хоть и не основная, но весьма интересная часть визита. В такой атмосфере без лишних слов ясно: у нашего сотрудничества еще и многовековые исторические корни. Ведь несмотря на некоторые политические разногласия в прошлом, наши народы никогда не воевали между собой.

Белорусская и литовская армии выбрали разные пути развития. Но несмотря на многие отличия фундаментальные принципы у нас едины. Интерес коллег из-за рубежа вызвало и техническое оснащение нашей армии. Например, в Военной академии для подготовки специалистов используется самое современное оборудование.

Воинские части тоже не отстают от главного военного вуза. В 206-й штурмовой авиабазе военные журналисты на себе испытали возможности отечественного авиационного тренажера. Оказалось, он ничуть не хуже натовских.

Теплая дружественная атмосфера и множество полезной информации. В такой обстановке время летит незаметно. В итоге визит закончился на несколько часов позже запланированного. Прежде чем расстаться, обмен сувенирами и подарками. Они станут своеобразными символами дальнейшей дружбы и залогом будущих встреч.

