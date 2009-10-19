Литва и Беларусь снимут фильм о Грюнвальдской битве

Литовские и белорусские историки и кинематографисты готовы к совместной работе над фильмом о Грюнвальдской битве, посвященным 600-летию сражения, однако завершить работу к этой дате не смогут, заявил министр культуры Литвы Рямигиюс Вилкайтис.

«Вообще они (белорусы - BNS) настроены очень позитивно. Есть надежда. Сейчас мы готовим протокол о намерениях. Будут созданы две творческие группы для согласования сценария», - сказал министр.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», Р.Вилкайтис не мог сказать, когда фильм будет закончен, отметив, однако, что закончить его в 2010 году, когда будет отмечаться 600-летие Грюнвальдской битвы, не получится.

«Говорить о сроках еще рано. Еще только начало работы. Всем ясно, что к юбилею Грюнвальдской битвы сделать этого ни технически, ни иначе невозможно, если в том году (в 2010 году) мы приступим к работе, то это и будет наш подвиг, посвященный Грюнвальдской битве. Это на самом деле немало. В 2010 году жизнь не заканчивается», - сказал министр.

Министр заметил, что сценарий фильма также станет предметом обсуждения, поскольку не исключены разногласия сторон в части интерпретации исторических событий. В то же время он заметил, что при обсуждении будущих съемок с белорусской стороной позиции историков и кинематографистов, к всеобщему удивлению, совпали.

Пока также не решен вопрос о режиссере фильма. С точки зрения литовской стороны, было бы правильным пригласить к работе режиссеров из двух стран. При этом министр отметил, что белорусский кинематограф имеет сильную техническую базу.

По данным Р.Вилкайтиса, только на подготовительные работы по созданию фильма было потрачено 500 тысяч литов. Ранее министр отмечал, что общий бюджет съемок может составить 12 млн литов.

В начале октября прошлого года литовский парламент объявил 2010 год Годом Грюнвальдской битвы.

Грюнвальдская битва (в Литве ее называют "битва при Жальгирисе, Zalgiris, 15 июля 1410 года) - решающее сражение «Великой войны» 1409- 1411 годов между Польшей, Литвой, с одной стороны, и Тевтонским орденом -с другой. Битва закончилась полным разгромом войск Тевтонского ордена.