Литургия о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС прошла в Минске

Сегодня в минском храме иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» прошла литургия о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На молебен собрались свыше сотни человек. Среди них — представители всех структур Министерства внутренних дел, переселенцы, вдовы погибших и те, кто лично участвовал в тушении пожара на четвертом энергоблоке.

Ветераны внутренних войск и их близкие возложили цветы к Кресту Памяти и мемориальному знаку. Такая акция проходит в нашей стране уже четвертый раз подряд по инициативе посольства Украины в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шерер, главный штурман военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В этот день я всегда вспоминаю тех товарищей, которых уже нет с нами. А таких уже немало, ведь прошло 20 лет.



Александр Сосюра, советник-посланник посольства Украины в Республике Беларусь:

Нет, наверное, более пострадавших государств от Чернобыля, как украинский и белорусский народы. Они потеряли не только людей —они потеряли определенные территории.