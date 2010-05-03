Литовского депутата уличили в рекламировании пиццы

В Сейме Литвы будет проведено расследование в отношении депутата Линаса Каралюса, рекламировавшего пиццу.

Коллеги парламентария проверят, не нарушил ли он кодекс этики чиновника.

Публикация о Каралюсе, который ел пиццу в одном из ресторанов, появилась в рекламном издании Olialia pizza. Кроме того, стало известно, что фотография депутата будет использована при оформлении меню пиццерии.

Сам депутат заявил, что в публикации «не видит ничего плохого». Между тем в пиццерии подтвердили, что изображение Каралюса используется в рекламных целях и он об этом знает.

Расследование в Сейме будет проводить комитет по процедурам и этике, пишет Lenta.ru.