Литовского депутата уличили в рекламировании пиццы

Коллеги парламентария проверят, не нарушил ли он кодекс этики чиновника.
Публикация о Каралюсе, который ел пиццу в одном из ресторанов, появилась в рекламном издании Olialia pizza. Кроме того, стало известно, что фотография депутата будет использована при оформлении меню пиццерии.
Сам депутат заявил, что в публикации «не видит ничего плохого». Между тем в пиццерии подтвердили, что изображение Каралюса используется в рекламных целях и он об этом знает.
Расследование в Сейме будет проводить комитет по процедурам и этике, пишет Lenta.ru.