Литовский язык в Гродно будут преподавать литовцы

Центр изучения Литовского языка открылся в Гродненском государственном университете.

Теперь все желающие смогут познакомиться с культурой и традициями северной страны-соседки, изучить её язык. Преподавать в центре будут учителя из Литвы. Запланированы также и стажировки в литовских вузах. В перспективе, подобный центр, но уже по изучению белорусского языка, откроется в одном из университетов Вильнюса.

Римантас Латакас, генеральный консул Литовской Республике в Гродно:

Это будет способствовать нашим связям, потому что я думаю, что те люди, который будет изучать литовский язык, будут приезжать в Литву и распространять идею изучения белорусского языка.