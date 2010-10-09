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Литовский язык в Гродно будут преподавать литовцы

09 октября 2010 14:47
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Центр изучения Литовского языка открылся в Гродненском государственном университете.

Теперь все желающие смогут познакомиться с культурой и традициями северной страны-соседки, изучить её язык. Преподавать в центре будут учителя из Литвы. Запланированы также и стажировки в литовских вузах. В перспективе, подобный центр, но уже по изучению белорусского языка, откроется в одном из университетов Вильнюса.

Римантас Латакас, генеральный консул Литовской Республике в Гродно:
Это будет способствовать нашим связям, потому что я думаю, что те люди, который будет изучать литовский язык, будут приезжать в Литву и распространять идею изучения белорусского языка.

# общество # Образование

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