Литовские перевозчики терпят убытки из-за простоя на границе с Беларусью

Новости Беларуси. Литовские перевозчики жалуются на длинные очереди при въезде в нашу страну и серьезные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с усилением внутреннего таможенного контроля для машин из Прибалтики, у белорусских пунктов пропуска выстроились вереницы фур. По словам президента Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков, простои грузов за сутки обходятся в 280 тысяч евро. А грузовикам приходится проводить по несколько дней в ожидании досмотра. Это оборачивается значительными финансовыми потерями для Вильнюса.