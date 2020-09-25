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Литовские перевозчики терпят убытки из-за простоя на границе с Беларусью

25 сентября 2020 08:51
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Новости Беларуси. Литовские перевозчики жалуются на длинные очереди при въезде в нашу страну и серьезные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские перевозчики терпят убытки из-за простоя на границе с Беларусью-1

В связи с усилением внутреннего таможенного контроля для машин из Прибалтики, у белорусских пунктов пропуска выстроились вереницы фур. По словам президента Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков, простои грузов за сутки обходятся в 280 тысяч евро. А грузовикам приходится проводить по несколько дней в ожидании досмотра. Это оборачивается значительными финансовыми потерями для Вильнюса.  

Литовские перевозчики терпят убытки из-за простоя на границе с Беларусью-4

В настоящее время в Минской таможне проверяют около 200 фур, которые были загружены на литовских терминалах. Еще около 70 машин ждут оформления уже пятые сутки.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Ромас Аустинскас # Фотофакт

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