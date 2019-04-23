Литовская сторона не принимает грузовой транспорт из Беларуси: какова ситуация в пункте пропуска «Котловка»

Новости Беларуси. Литовская сторона не принимает грузовой транспорт из Беларуси. На границе произошел сбой в работе информационных систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неполадки возникли около 4 часов утра. Въезда в Литву ожидают около 800 грузовых автомобилей, 380 из них – в пункте пропуска «Каменный Лог». Белорусская таможня просит учитывать перевозчиков эту информацию при планировании маршрута доставки грузов в Европейский союз.