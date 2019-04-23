Литовская сторона не принимает грузовой транспорт из Беларуси: какова ситуация в пункте пропуска «Котловка»

Новости Беларуси. Литовская сторона не принимает грузовой транспорт из Беларуси. На границе произошел сбой в работе информационных систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неполадки возникли около 4 часов утра. Въезда в Литву ожидают около 800 грузовых автомобилей, 380 из них – в пункте пропуска «Каменный Лог». Белорусская таможня просит учитывать перевозчиков эту информацию при планировании маршрута доставки грузов в Европейский союз.
Алексей Дубовик, начальник отделения пограничного контроля «Котловка»:
В данный момент в пункте пропуска «Котловка» для оформления на выезд из Республики Беларусь в накопителе находится 25 грузовых транспортных средств, готовых к выпуску в Литовскую Республику, прошедшие все виды контроля в пункте пропуска «Котловка».
23 апреля возможны ограничения движения и на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брузги». Здесь меняют асфальт, поэтому движение только по двум полосам: одна – на въезд, вторая – на выезд.
Литва не принимает грузовой транспорт из Беларуси из-за сбоя на границе