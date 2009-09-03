Литовская армия осталась без рядовых

После отказа от призыва на обязательную военную службу вместо планировавшихся 800 рядовых вооруженные силы страны смогут нанять только 200.

Отказ от призыва в условиях кризиса, по мнению американца литовского происхождения, бывшего командующего литовской армией генерал-майора Йонаса Кронкайтиса, привел к тому, что у армии нет средств нанять необходимое количество рядовых. По мнению экс-главнокомандующего, для обороны страны необходимо тысяча рядовых.

В то же время в литовской армии осталось прежнее количество офицеров и сержантов. И хотя им теперь некого учить, увольнения в армии не предусмотрены: разбрасываться подготовленными высококвалифицированными военными руководство министерства обороны не собирается, надеясь, что кризис пройдет и прежнее финансирование восстановится. По словам Йонаса Кронкайтиса, на подготовку командующего батальоном необходимо 14 лет.

Правящие консерваторы были противниками отказа от призывной армии. Они обратились в Конституционный суд с вопросом, соответствует ли Основному закону страны решение предыдущего правительства об отказе от призывников. Пока ответа Конституционного суда не поступило.

Правящие ищут и другие варианты развития армии, например, возможность добровольной службы, когда добровольцам в дальнейшем будет предоставляться возможность становиться профессиональными военными, сообщает БЕЛТА.