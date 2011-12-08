Прямой эфир

Литературный музей Максима Богдановича в Минске отмечает свое 20-летие

08 декабря 2011 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Здесь хранится творческое наследие классика белорусской литературы. Экспозиция рассказывает и о жизненном пути поэта.

В разделе аудиовизуальных памятников – около шести тысяч фотоснимков Богдановича, его родных, знакомых и друзей. Сейчас музей закрыт на реконструкцию.

9 декабря исполняется 120 лет со дня рождения белорусского поэта, публициста, литературоведа и переводчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мышковец, заведующий экскурсионно-массовым отделом Литературного музея Максима Богдановича:
У савецкія часы было прынята ствараць ідэальны вобраз паэта, пісьменніка, празаіка, мастака. І таму некаторыя факты біаграфіі Максіма Багдановіча скрываліся. Толькі самыя дасведчанныя з кнігі «Шлях паэта» могуць прачытаць успаміны бацькі і даведацца, што Максім Багдановіч у гімназіі вучыўся не вельмі добра, што ў яго былі і пяцёркі, але былі і тройкі. А яшчэ там узгадваецца такі факт, што Максіма пакінулі на другі год.

# общество # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
08 декабря 2011 13:26

Жан Леонетти, министр европейских дел Франции: Единой европейской валюте в любой момент угрожает крах, а ЕС – развал

08 декабря 2011 11:07

Род Благоевич – второй подряд губернатор штата Иллинойс, отправленный в тюрьму по обвинению в коррупции

08 декабря 2011 11:02

Николай Бордюжа: Год председательства Беларуси в ОДКБ был одним из самых результативных