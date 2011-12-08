Литературный музей Максима Богдановича в Минске отмечает свое 20-летие

Новости Беларуси, Минск. Здесь хранится творческое наследие классика белорусской литературы. Экспозиция рассказывает и о жизненном пути поэта.

В разделе аудиовизуальных памятников – около шести тысяч фотоснимков Богдановича, его родных, знакомых и друзей. Сейчас музей закрыт на реконструкцию.

9 декабря исполняется 120 лет со дня рождения белорусского поэта, публициста, литературоведа и переводчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мышковец, заведующий экскурсионно-массовым отделом Литературного музея Максима Богдановича:

У савецкія часы было прынята ствараць ідэальны вобраз паэта, пісьменніка, празаіка, мастака. І таму некаторыя факты біаграфіі Максіма Багдановіча скрываліся. Толькі самыя дасведчанныя з кнігі «Шлях паэта» могуць прачытаць успаміны бацькі і даведацца, што Максім Багдановіч у гімназіі вучыўся не вельмі добра, што ў яго былі і пяцёркі, але былі і тройкі. А яшчэ там узгадваецца такі факт, што Максіма пакінулі на другі год.