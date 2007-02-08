Литературный форум продолжается

"Книги Беларуси-2007". День второй. 8 февраля в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки пройдет акция под девизом "Украина - книжное государство". Состоится презентация книги Ивана Франко "Народзе мой", выпущенной в свет минским издательством "Мастацкая лiтаратура" на белорусском языке и книги Якуба Коласа "Новая зямля", изданной в Киеве на украинском языке. Посетителям также представят книги по экономике, художественные альбомы о природе, культуре, национальных достояниях и традициях украинского народа. Пройдёт знакомство с изданиями для детей и юношества, книгами, посвященными чернобыльской трагедии.