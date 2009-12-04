Литераторы Беларуси и России намерены работать сообща

В Национальной библиотеке открылся учредительный съезд Союза писателей Союзного государства.

Среди делегатов – главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, Станислав Куняев, сопредседатель Союза писателей России, народный артист СССР Михаил Ножкин, известные писатели Валентин Распутин и Алексей Исаев.

Представители творческих кругов двух стран планируют избрать руководство нового творческого союза, его правление, а еще обсудить такие важные темы, как имидж современного писателя и мода на книгу.

Президент Беларуси поздравил делегатов с началом работы съезда.

Глава государства считает символичным, что в год празднования 10-летия Союзного государства именно мастера художественного слова, являющиеся выразителями настроений общества, подтверждают неизменное стремление народов к единению и сотрудничеству, – говорится в приветствии.

Приветствие организаторам, гостям и участникам съезда направил также Президент России. Дмитрий Медведев отметил, что создаваемый Союз писателей Союзного государства послужит укреплению двусторонних дружеских связей и добрососедства.