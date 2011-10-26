«Лiстaпад» в Минске пройдет с 5 по 12 ноября

География международного кинофестиваля «Лiстaпад» расширилась. На этот раз в масштабном форуме примут участие 38 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые свои работы на суд зрителя представят режиссеры из Южной Кореи и Бразилии.

Фестиваль соберет зрителей сразу на шести площадках и пройдет с 5 по 12 ноября. Жюри, по традиции, оценит документалистику, игровое и детское кино.

Для молодых режиссеров предусмотрены отдельные номинации. А откроет фестиваль картина Андрея Звягинцева «Елена», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Сукманов, директор сектора игрового кино Минского международного кинофестиваля ««Лiстaпад»:

Мы открываем новые территории. Мы прекрасно сейчас знаем, где снимается Джорд Клуни, что делается во французской кинематографии, но наши соседи (Армения, Азербайджан, Румыния, Польша) – это терра инкогнито. И с этой точки зрения собрать лучшие, сливки, для того, чтобы представить кинематографию в их лучшей форме, лучшем виде, – наша цель и задача.

С другой стороны, молодой конкурс – тоже попытка презентовать новые имена, которые сегодня делают бурю в кинообщественной жизни.