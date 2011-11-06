«Лістапад-2011»: неделя тонкого и высокоинтеллектуального кино, 120 картин от режиссеров из 38 стран и шесть судейских коллегий

Новости Беларуси, Минск. В Минске стартовал Международный кинофестиваль «Лiстапад». По традиции на него съехались десятки гостей с громкими именами. И это не только пиар-ход. В этом году форум получил новый статус. Признание каннских продюсеров позволит фестивалю встать в один ряд с мировыми.

Ее буквально натирают до блеска.

К красной дорожке, а, точнее, к персонам, которые по ней пройдут, интерес особый. 18-й по счету кинофестиваль уже за несколько часов до открытия собрал репортеров, операторов, фотографов и любителей кино.

Минчанка:

Только недавно был 10-ый, 15-ый, а уже сегодня – 18-ый. Как быстро время бежит. И всегда так интересно. А встречаю в первый раз.

«С широко открытыми глазами» – девиз кинофестиваля этого года. Эмблема – взгляд, устремленный на зрителя.

Организаторы 18-ого по счету «Лістапада» отобрали для просмотра 120 работ.

Конкурсные фильмы далеки от коммерческих. В свое совершеннолетие фестиваль вступает с целым багажом высокохудожественных фильмов. Режиссеры предлагают посмотреть на обыденные вещи по-новому, открыто.

Звезде российского кинематографа Ольге Кабо перед выходом на красную дорожку пришлось изрядно понервничать. Синее платье, в котором она блистала всю церемонию открытия, актриса забыла в Москве. Алика Смехова спасла ситуацию. Под затворы фотокамер спасительница церемонии и певица прошагала с отцом, легендарным Атосом – Вениамином Смеховым.

Алика Смехова и Вениамин Смехов:

Всегда рады приехать в Беларусь. И погоду такую сделали для нас – не ноябрьскую. Спасибо.

18-ый «Лістапад» получил аккредитацию Международной федерации ассоциации кинопродюсеров.

Правда, с испытательным сроком – на два года. После этого фестиваль может встать в один ряд с наиболее престижными мировыми кинофорумами. К примеру, Московским или Венецианским.

Анжела Крашевская, директор Международного кинофестиваля «Лiстапад-2011»:

Если мы хотя бы приблизимся к формату одного из крупных фестивалей и займем свою нишу в мире кинофестивального движения, то, конечно, свою задачу выполним.

Престиж «Лістапада» растет. В этом году география участников расширилась. Впервые фильмы на суд зрителя и жюри привезли режиссеры из Бразилии и Южной Кореи. Всего же кинофорум собрал 38 стран.

Отсматривать и давать оценку кинопремьерам будет сразу шесть коллегий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Актан Арым Кубат, председатель жюри основного конкурса игрового кино Международного кинофестиваля «Лістапад-2011» (Кыргызстан):

Фестиваль дает сигнал к тому, какие фильмы нужно смотреть. И, я думаю, что умный зритель всегда будет смотреть эти фильмы. Ведь они предполагают некий диалог с автором фильма.

Мария Разбежкина, председатель жюри основного конкурса документального кино Международного кинофестиваля «Лістапад-2011» (Россия):

Это большая редкость на фестивалях, чтобы так тщательно была составлена и международная, и отечественная программа. Это очень здорово. Я просто поздравляю отборщиков. Это первая победа, когда хорошо отобрано, потому что иногда жюри жалуется, что нечего было смотреть и некому было вручать призы. Я думаю, что здесь не будет такой ситуации.

Антонис Пападопулос, член жюри основного конкурса документального кино Международного кинофестиваля «Лістапад-2011» (Греция):

Как все члены жюри я хочу посмотреть хорошие фильмы. Мне особенно интересно судить документальное кино, которое я очень люблю. И интересно еще раз побывать в Минске.

Хоть фестивалю и 18, детских фильмов в этом году стало еще больше. «Лістападзік» привлек внимание 9 авторов из 10 стран.

Беларусь представит фильм Елены Туровой «Рыжик в Зазеркалье». Картина всего месяц назад стала первой на Российском кинофестивале. Сказку уже окрестили «Белорусским Гарри Поттером».

Вообще, в конкурсной программе ленты самых разных жанров – от сказок и приключений до историй о любви.





Владимир Грамматиков, председатель жюри конкурса фильмов детско-юношеской аудитории «Лістападзік»:

Сейчас не так много детского кино. Очень хорошо, что «Лістападзік» собрал близкое зарубежье. Представлены и чехи, и немцы, и Россия, и Беларусь.

Питер Тимм, режиссер (Германия):

Для нас очень интересно посмотреть на работы других режиссеров и показать, что у нас творится в Германии, какие у нас существуют проблемы. Для нас участие в белорусском фестивале – значимое событие.

Белорусские кинематографисты в этом году будут представлены в двух конкурсах: для детской и юношеской аудитории и в номинации молодого документального кино. Главный герой документальной ленты режиссера Елены Маховой – звонарь храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Дорошевичи на Брестчине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кэтрин Шелпер, член жюри основного конкурса документального кино Международного кинофестиваля «Лістапад-2011» (Австралия):

Фестивальные фильмы более серьезные, страстные. В Австралии люди смотрят фильмы, чтобы расслабиться на выходных, не задумываясь. Фестивальное кино, которое будет представлено в вашей стране, я уверена, заставит задуматься.

Акцент – на тонкое и высокоинтеллектуальное кино. Только в таких фильмах и играл Народный артист СССР, герой Украины Богдан Ступка. Его вклад в киноискусство был отмечен специальным призом Президента Республики Беларусь.

А вот актрису Ингу Оболдину на церемонию открытия ждали особенно. Суеверная артистка не приехала на «Лiстапад» в 2006 – из-за несчастливого порядкового номера фестиваля – тогда он был 13-м. Приз за лучшую женскую роль, удостоенный тогда, ей вручили на 18-м фестивале.

Инга Оболдина, член жюри основного конкурса игрового кино Международного кинофестиваля «Лістапад-2011» (Россия):

Вообще, хочется праздника кино, чтобы эмоции были. Ведь кино – это искусство эмоциональное. Нужно влюбляться, разочаровываться, грустить.

Я здесь, на фестивале, влюбилась в картину. Я увидела фильм «Как на небесах» и была в потрясении от этой картины. Многие роли в театре делала под впечатлением от этой картины.

Выход на сцену знаменитого Абдулы из «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе не оставил равнодушных в зале.

Таким гостям на любом фестивале рады.

Кахи Кавсадзе, актер (Грузия):

На фестиваль люди больше любят друг друга, чем вне фестиваля. Так что я всем советую жить в режиме фестиваля.

К российскому режиссеру Андрею Звягинцеву у журналистов накопилось много вопросов.

Его картина «Елена» открыла конкурсный кинопоказ. Еще до выхода в прокат драма успела нашуметь. Первый фильм режиссера получил «Золотого льва» в Венеции, второй – «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

За «Елену» режиссер уже удостоен спецприза «Особый взгляд» каннского жюри, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Звягинцев, режиссер (Россия):

На один и тот же предмет два разных человека смотрят с совершенно разных точек. Что говорить о сотнях или больше. Создать нечто, что будет почти универсальным для любого зрителя: все здесь гармонично (и ритм, и идеи), невозможно. Эти мысли давно меня привели к тому, что фильм нужно делать для себя. Как ты хочешь, чтобы там длилось время, так и делай.



Картины 18-го «Лістапада» заставят зрителей думать и размышлять. А еще – удивлять. Большинство кинолент конкурсной программы уже имеют награды престижных мировых кинофорумов. Жюри предстоит непростой выбор.

Ольга Суркова, член жюри основного конкурса игрового кино Международного кинофестиваля «Лістапад-2011» (Россия):

Порою из-за приза бывают такие побоища, что люди меняют отношения друг с другом, сорятся, мирятся, обретают новых друзей. Всегда хочется думать, что все пройдет в дружеской атмосфере, хотя редко бывает, чтобы у жюри совпадают точки зрения.

Практически все картины фестиваля представят в кинотеатрах Минска сами авторы.

«Лістапад» только открылся, но уже преподнес целый букет приятных встреч. Все самое интересное – впереди.