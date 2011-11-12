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«Лістапад-2011». Гран-при получил российский «Охотник» Бакура Бакурадзе с белорусом Михаилом Барсковичем в главной роли

12 ноября 2011 17:25
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Новости Беларуси, Минск. На «Лістападзе» 12 ноября раздали награды.

Лістапад-2011

Лістапад-2011

Михаил Барскович, актер (Беларусь)

Михаил Барскович, актер (Беларусь):
На фестивале нас принимали хорошо. И на Каннском, и на Сочинском, - везде был.  

Специального приза Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» удостоена документальная лента «Инокиня» белорусского режиссера Галины Адамович.

Лістапад-2011

Лістапад-2011

Лістапад-2011

Галина Адамович, режиссер фильма «Инокиня (Беларусь)

Галина Адамович, режиссер фильма «Инокиня (Беларусь):
Кино очень популярно у простых зрителей. Для этого и снимается кино – чтобы его смотрели простые люди. Рассказывали бы друг другу, не спали бы ночами, искали музыку из этого фильма. Все это происходит с этими фильмами. И я очень и радуюсь, и удивляюсь.

Серебро «Лістапада» основного конкурса игрового кино досталось македонской ленте «Матери».

Лістапад-2011

Лістапад-2011

Лістапад-2011

Лучшим же документальным стал фильм из Польши «Урок аргентинского».

С наградой уедет с Минского кинофестиваля грузинский актер Кахи Кавсадзе. Все его помнят по роли Абдулы в знаменитом «Белом солнце пустыни». Талантливый артист получил приз за лучшую мужскую роль в постановке  «А есть ли там театр?», где он сыграл самого себя.

Лістапад-2011

Фильм «Дневники  из Полла» Германия – Австрия – Эстония получил сразу два приза: зрительских симпатий и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лістапад-2011

Лістапад-2011

Лістапад-2011

# общество # Фотофакт

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