«Лишних денег нет». Лукашенко попросили помочь с новым корпусом больницы, вот что он сказал в ответ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проект у нас есть этой больницы, должно быть все оптимально и функционально. На чем нельзя экономить? На оборудовании. Вижу у вас излишества в этом проекте. Послушайте, вы, наверное, не расслышали, когда я сказал: здравоохранение и образование – хватит строить больницы и школы. Надо эти деньги отдать в зарплату учителям и врачам. Это не потому что мы прекратим финансировать высокотехнологичное оборудование и не будем строить. Но надо подсократиться. А если и строить, то очень-очень оптимально. Скорее всего мы поддержим этот проект. Я знаю, что там речь идет о финансировании зарубежном. Китайцы соглашаются, когда есть гарантия правительства. Пожалуйста, мы будем строить. Но дайте гарантию. Если у губернатора денег или у вас не будет – придется государству платить. Это нормальная практика, потому что это социальный такой объект. Но сразу же, Александр Генрихович, с министром смотрите, где что подрезать. Лишних денег нет. И даже если они есть, их надо тратить на медицинское оборудование, на лекарства, на науку, вкладывать в талантливых врачей, чтобы они учили других и чтобы от этого была польза, а не просто строить вот эти стены.

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