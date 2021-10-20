«Лишних денег нет». Лукашенко попросили помочь с новым корпусом больницы, вот что он сказал в ответ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 20 октября онкодиспансер в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из небольшой клиники он вырос в крупнейший научно-практический центр страны. Областной больнице уже тесно в прежних границах, из-за дефицита площадей часть отделений пришлось перенести в детскую клинику.
– 10 лет уже, при моей памяти три главвчрача пытаются решить проблему строительства нового корпуса.
– Хорошо, главврачей менять не будем, я понял.
– Поэтому хотим, учитывая, что вы в первый раз приехали в наше учреждение, попросить вас как главу государства помочь в реализации проекта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проект у нас есть этой больницы, должно быть все оптимально и функционально. На чем нельзя экономить? На оборудовании. Вижу у вас излишества в этом проекте. Послушайте, вы, наверное, не расслышали, когда я сказал: здравоохранение и образование – хватит строить больницы и школы. Надо эти деньги отдать в зарплату учителям и врачам. Это не потому что мы прекратим финансировать высокотехнологичное оборудование и не будем строить. Но надо подсократиться. А если и строить, то очень-очень оптимально. Скорее всего мы поддержим этот проект. Я знаю, что там речь идет о финансировании зарубежном. Китайцы соглашаются, когда есть гарантия правительства. Пожалуйста, мы будем строить. Но дайте гарантию. Если у губернатора денег или у вас не будет – придется государству платить. Это нормальная практика, потому что это социальный такой объект. Но сразу же, Александр Генрихович, с министром смотрите, где что подрезать. Лишних денег нет. И даже если они есть, их надо тратить на медицинское оборудование, на лекарства, на науку, вкладывать в талантливых врачей, чтобы они учили других и чтобы от этого была польза, а не просто строить вот эти стены.
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