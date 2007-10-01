Лишние 100 грамм спиртного могут вылиться в 100 тысяч белорусских рублей

Столичные медики предлагают ввести плату за оказание медицинской помощи нетрезвым минчанам.

За восемь месяцев этого года в больницы Минска доставлено двадцать тысяч подобных "больных". Они, констатируют медики, занимают больничные койки и требуют дополнительных забот. За свою десятилетнюю медицинскую практику заведующему отделением токсикологии больницы скорой медицинской помощи Аркадию Костюкевичу пришлось пережить два всплеска алкогольных отравлений. В начале девяностых и сейчас.

Медики подсчитали - чтобы привести нетрезвого человека в нормальное состояние нужно по меньшей мере сутки .В денежном выражении - это около 110 тысяч белорусских рублей. Пока эти затраты берет на себя государство. Однако такое положение вещей, считают люди в белых халатах, крайне несправедливо. И, прежде всего, к тем, кто действительно нуждается в медицинской помощи.

Столичные медики предлагают - на их точку зрения наиболее действенный метод воздействия на любителей горячительного. Ввести плату за оказание медицинской помощи нетрезвым минчанам такие меры считают они необходимость - за восемь месяцев этого года в больницы Минска доставлено двадцать тысяч подобных "больных".

