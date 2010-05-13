Лиса украла у немцев 250 ботинок

Немецкая лиса, живущая в лесу около небольшого городка Ферен в Рейнланд-Пфальце, украла у местных жителей около 250 башмаков, которые они оставляли на террасах, около дверей своих домов или на лестницах.

Объектами краж становились не только резиновые садовые туфли, но и дорогие «лодочки» стоимостью по 120 евро за пару.

Большая часть преступлений была совершена еще в предыдущем году, после чего последовал перерыв, однако в этом году кражи возобновились с новой силой. У одной из жительниц лиса повторно похитила одну и ту же туфлю, которая была украдена годом ранее, но потом обнаружена и возвращена хозяйке.

Имперский граф Рудольф фон Кессельштат, которому собственно и принадлежат 1200 га леса, где обитает воровка, считает, что лиса крадет обувь для того, чтобы принести игрушки своим малышам. Прочесывать лес в поисках «помешанной на обуви лисы», как ее называют местные жители, никто не собирается.