Лиса украла у немцев 250 ботинок

Объектами краж становились не только резиновые садовые туфли, но и дорогие «лодочки» стоимостью по 120 евро за пару.
Большая часть преступлений была совершена еще в предыдущем году, после чего последовал перерыв, однако в этом году кражи возобновились с новой силой. У одной из жительниц лиса повторно похитила одну и ту же туфлю, которая была украдена годом ранее, но потом обнаружена и возвращена хозяйке.
Имперский граф Рудольф фон Кессельштат, которому собственно и принадлежат 1200 га леса, где обитает воровка, считает, что лиса крадет обувь для того, чтобы принести игрушки своим малышам. Прочесывать лес в поисках «помешанной на обуви лисы», как ее называют местные жители, никто не собирается.В прошлом году лесники случайно наткнулись на ее нору, полную украденной обуви, вытащили, что смогли, и возвратили владельцам. После этого лиса сменила место жительства, и неизвестно, где теперь находится ее нора. Некоторые пытались ставить ловушки на лису, но кроме одной кошки туда никто не попал. Теперь власти просто советуют не оставлять летом обувь на улице, сообщает БЕЛТА.