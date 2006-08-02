Лирики в этом сезоне более популярны, чем физики

В белорусских вузах подсчитывают конкурсы. В некоторых вузах еще экзаменуют, в большинстве же подводят итоги электронного зачисления. Окончательные итоги вступительной кампании подведут через неделю.

В университетском дворике традиционные летние очереди. Правда, столпотворения десятилетней давности нет. Да и настроение совсем другое. Экзамен всего один - профильный. Вчерашние школьники собираются с мыслями, предчувствуя решающий момент. Их родители - вспоминают старые добрые времена.

Конкурс в главном вузе страны традиционный в последние годы - больше двух, но меньше трех. Правда, за средней цифрой уж слишком большая разбежка. От рекордных 19 претендентов на каждое место будущего дизайнера, до неожиданного, но вполне объяснимого недобора на некоторые факультеты.

Экзамены в классическом понятии в этом сезоне - скорее исключение, чем правило. Большинство вузов опустели - до сентября. На входе уже без усиленной охраны. Из <секьюрити> только бабушка-пенсионер. В университетских кулуарах - бумажная работа. Правда, итоги электронного зачисления уже давно известны. Они теперь доступны и во всемирной паутине. При всех удобствах ноу-хау из категории "доверяй, но проверяй".