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Линия независимости. В ток-шоу «По существу» гости и эксперты обсудят особенность пути Беларуси

26 июня 2022 16:32
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Новости Беларуси. Линия независимости. Почему у Беларуси свой путь? Как работает правило двух «С»: суверенитет и союзничество? Кто извращенно понимает стратегию белорусской самобытности? И каков реальный вес нашей государственности на мировых геополитических весах?  

Линия независимости. В ток-шоу «По существу» гости и эксперты обсудят особенность пути Беларуси-1

27 июня в прайм-тайм на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты разных эшелонов и сфер и в канун Дня Независимости обсудят главный, но многоаспектный вопрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Присоединяйтесь к дискуссии и вы в понедельник, 27 июня, в 18:30.«По существу» – единственное на белорусских телеэкранах общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.  

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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