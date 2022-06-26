Линия независимости. В ток-шоу «По существу» гости и эксперты обсудят особенность пути Беларуси

Новости Беларуси. Линия независимости. Почему у Беларуси свой путь? Как работает правило двух «С»: суверенитет и союзничество? Кто извращенно понимает стратегию белорусской самобытности? И каков реальный вес нашей государственности на мировых геополитических весах?

27 июня в прайм-тайм на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты разных эшелонов и сфер и в канун Дня Независимости обсудят главный, но многоаспектный вопрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.