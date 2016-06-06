Лилия Ананич: «Сотрудничество Беларуси и России должно отражаться в эфире региональных телеканалов»

Новости Беларуси. 6 июня в Минске стартовал Фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и России. Представители почти трех десятков СМИ в дни проведения Форума Регионов будут готовить репортажи с места событий, делиться опытом в рамках творческих мастерский и не только.

СМИ – это, по сути, еще одно связующее звено между регионами Беларуси и России. Именно их глазами вы увидите интеграцию двух стран. Но до того, как репортажи с грядущего форума, разлетятся от Бреста до Иркутска, тележурналисты встретятся в символичном месте для двух народов.

Общая история и неразрывное друг от друга будущее. Вот и в темах телесюжетов дела союзные, да и отношения братские проходят красной нитью.

Геннадий Панев, председатель совета директоров медиагруппы «Ореол-ТВ» (Ленинградская область):

У нас очень большая диаспора белорусская в Ленинградской области. Мы очень много материалов делаем о них. Братство Беларуси и России – оно пожизненно, мне кажется.

27 телекомпаний из 16 регионов Беларуси и России. Татьяна Глазова – один из репортеров брянского телеканала. В Беларуси девушка бывала около десяти раз. Говорит, даже готовила цикл программ о Гомеле и Мозыре.

Татьяна Глазова, корреспондент телеканала «Брянская губерния» (Брянск):

Брянскую область связывает с Беларусью очень давняя дружба. У нас общее производство, постоянно идет обмен товарами, какие-то культурные моменты. Писать есть о чем. Думаю, репортажей пять увезу отсюда.

На не менее урожайный материал рассчитывают и репортеры из Калининграда.

Инна Вербицкая, заместитель генерального директора телерадиокомпании «Каскад» (Калининград):

Планируем сделать серию репортажей о Форуме регионов. Я знаю, что в планах нашего правительства есть закупка сельскохозяйственной техники, уже есть этот план в бюджете.

Впрочем, сегодня те, кто привык говорить и показывать, сами перевоплотились в героев сюжетов. В Институте журналистики подвели итоги творческого конкурса «Образ времени». Фильмы, сюжеты и проекты о сотрудничестве Беларуси и России жюри оценило по достоинству.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Для нас самое главное, чтобы масштабное сотрудничество нашей страны с регионами Российской Федерации находило свое отражение в эфире телеканалов региональных. Мы рассчитываем, что тот первый проект не останется только пилотным, и мы из года в год будем прирастать хорошим, качественным контентом.

Уже известно: первый фестиваль региональных телекомпаний приобретет постоянный статус. А завтра об особой роли СМИ еще раз будут говорить на одной из секций третьего Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.