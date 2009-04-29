Лилия Ананич: наше информационное пространство становится более интересным для зарубежных СМИ

В 13 международной выставке «СМИ в Беларуси 2009» примут участие 70 экспонентов из 10-ти стран мира.

Традиционный ежегодный медиафорум для журналистов открывается 5 мая в Минске. Зрители, слушатели и читатели смогут познакомиться с продукцией не только белорусских, но и зарубежных средств массовой информации. Демонстрировать качество и профессионализм будут журналисты из России, Украины, Израиля, Китая и других стран.

– Мы видим, что наше информационное пространство становится все более интересным для зарубежных СМИ. 10 стран приезжают к нам и для того, чтобы экспонироваться на стендах, и для того, чтобы участвовать в четвертом белорусском информационном форуме на тему «СМИ в период глобального экономического кризиса. Формирование социальных установок населения», – отметила первый заместитель министра информации республики Беларусь Лилия АНАНИЧ.