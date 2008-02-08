Лик в карьере

Карьер Кричевского цементношиферного завода Могилёвской области вскоре может стать местом паломничества православных верующих.

При рутинной добыче мела, здесь проявились лики Пресвятой Богородицы и Христа. Работы в месте святого явления приостановлены. Сейчас руководство предприятия вместе со священнослужителями, выясняют - что это - игра воображения либо действительно Божий промысел.

Добыча мела для производства цемента в карьере Каменка ведётся уже лет десять. А вот чудес до этого времени здесь не было. Пока один из рабочих не заметил на меловом отвале лики Пресвятой Богородицы и Христа. Размер - в высоту около 6 метров, в ширину - почти 3. На этой фотографии - они видны отчетливо. В сухую солнечную погоду их можно разглядеть даже не невооружённым глазом.

Сейчас святые лики скрыты сырость и осыпавшимся песком. Разработчики карьера не сомневаются - по весне нерукотворное изображение вновь проявится. У православной церкви мнение на этот счёт однозначное: свершилось чудо. Свершилось не случайно.

Как бы там ни было, работы на святом участке не возобновлялись. Весной это место тщательно изучат священнослужители. Если чудесный факт подтвердится, в карьере появится часовня.