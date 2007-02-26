Лихачи рискуют стать пешеходами

В Минске стартует акция "Не превышай!". Она продлится до 16 марта и направлена на соблюдение автолюбителями скоростного режима в пределах города. Напомним, что по новым положениям Административного кодекса Беларуси, которые вступают в силу с 1 марта, превышение скорости от 10 до 20 км/ч влечет предупреждение или наложение штрафа до одной базовой величины, от 20 до 30 км/ч - штраф до двух базовых величин. За превышение более чем на 30 км/ч могут оштрафовать до десяти базовых. А за повторное нарушение правил в течение одного года водитель может лишиться прав или заплатить штраф до 15 базовых величин.