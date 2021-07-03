Лидский район в День Независимости: прошёл парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь. Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Галина Буро, корреспондент:

Примерить национальный головной убор, отведать молодой картошечки и посидеть за рулем комбайна. Лейтмотив Дня Независимости в Лиде – сельскохозяйственная тематика, ведь регион славится предприятиями агропромышленного сектора, которые выпускают специализированную технику в помощь хлеборобам. А те в свою очередь благодарят щедрыми урожаями.

В центре города впервые парад мощной сельскохозяйственной техники белорусского производства, которая трудится на полях Лидского района. Автопарк в этом сезоне существенно расширился – приобрели 80 единиц, а старт жатве дадут девять новеньких комбайнов. Восторг у публики от шествия и внепланово длинной остановки, ведь все хотели фото с «железными богатырями». «Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники