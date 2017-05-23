Лидская штурмовая авиабаза провела тактические учения

Новости Беларуси. Уничтожение банды незаконных вооруженных формирований отработали белорусские военные летчики. В Лидской штурмовой авиабазе прошли тактические учения. По легенде маневров противник проник на территорию полигона Ружаны. В воздух были подняты самолеты Л-39, учебно-боевые Як-130 и штурмовики Су-25 – всего 15 крылатых машин.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Республики Беларусь:

Мы использовали различные маневры, типы самолетов – Як-130, Су-25. Принимали различные боевые порядки: и звенья, и пары, и одиночные экипажи, которым ставилась задача как на земле при выруливании, так и в воздухе из зон дежурства.

Авиаторы использовали практически полный арсенал средств поражения, отрабатывая как массированные, так и точечные удары. Особенностью учений стало использование беспилотников.