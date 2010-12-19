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Лидия Ермошина: В связи с известными событиями связь с ЦИК не работала, данные о результатах выборов Президента Беларуси задерживаются

19 декабря 2010 23:00
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В 12 часов ночи председатель ЦИК, как и было обещано, выступила перед журналистами. К сожалению, Лидия Ермошина по объективным причинам не смогла назвать текущих цифр по голосованию в отношении фаворитов и аутсайдеров президентской гонки.

«Я не обладаю сведениями, какова поддержка кандидатов в Президенты: в связи с известными событиями связь с Центральной комиссией не работала, у нас на первом этаже офис, как вы знаете, сотрудники Центральной комиссии находились во внутренних помещениях с погашенным светом, поэтому у нас не получалась эта информация. Когда это завершится – мы не знаем времени, потому что десять кандидатов, может,  это будет три часа ночи. Кстати, это время – традиционное. Естественно, я приедут сюда и сообщу информацию. Но я не готова вам назвать этот час», - рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Столичное телевидение».  

# общество

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