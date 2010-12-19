Лидия Ермошина: В прокуратуру Беларуси поступило 17 жалоб

Председатель ЦИК прокомментировала в эфире телеканала « Столичное телевидение » жалобы и обращения, которые поступали в Центральную избирательную комиссию сегодня в течение дня.

«Вы, наверное, видели на сайте «Хартия» заявление наблюдателя, что на некоем участке Новополоцка был вброс бюллетеней. Данный акт поступил и мне. Нам пришла объяснительная председателя участковой комиссии, который указывает, что никакого вброса не было, более того, вбросить 15 бюллетеней с учетом прорези в ящике невозможно. Данный акт выглядит просто как эталон безграмотности: там не указано ничего – не время, когда это произошло, ни кто это сделал. То есть совершенно пустая информация, с которой носятся, потому что нет другой. Кстати, на всю страну, на 6 390 участков, это единственный акт по данному поводу. На прошлых выборах таких актов было больше», - резюмировала Лидия Ермошина.

«Что касается других заявлений, обращений, то сегодня установлен один факт того, что на одном из участков города Минска избиратель пришел на избирательный участок, а там уже была проставлена фамилия против его подписи, - сообщила Лидия Ермошина. - Сразу могу сказать, что подобные случаи бывают при всех выборах, я не хочу говорить о фальсификации, это может быть обычная техническая ошибка: перепутал графу. Хочу обратить внимание, что за весь день поступили только две подобные информации. Одна по Минску, другая по Минской области. По городу Минску данный материал находится в прокуратуре, я думаю, там будет проведена экспертиза при необходимости и будет установлено, кто расписался за данного избирателя».

«Основной поток жалоб связан с тем, и телефон ЦИК обрывается, что избирателю не дают проголосовать по месту фактического проживания. Всего сегодня в прокуратуру республики поступило 17 жалоб. Из них только четыре прокуратура оставила для проверки. Остальные либо уже проверены, либо прокуратура вообще не видит мер реагирования по данным процессам», - подчеркнула Лидия Ермошина.

«Можно говорить на данный момент, что день выборов сегодня прошел, в правовом отношении, достаточно безупречно», - резюмировала Лидия Ермошина.