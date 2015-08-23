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Лидия Ермошина сделала заявление на встрече с руководством телеканала СТВ

23 августа 2015 18:04
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Новости Беларуси. Долгосрочная миссия ОБСЕ планирует приехать в Беларусь 26 августа. Об этом 20 августа заявила глава Центризбиркома во время встречи с руководством телеканала СТВ. Кстати, контролировать международные наблюдатели будут и белорусские средства массовой информации. Пока жалоб по поводу освещения выборов государственными СМИ не поступало.

Отвечая на вопросы журналистов, Лидия Ермошина рассказала и об основных моментах нынешнего этапа избирательной кампании. Глава ЦИК обратила внимание на разъяснительную работу средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Хотела бы похвалить, мне очень нравится, как выполнена наша просьба, по-моему, даже переборщили, надоели избирателям: порядок сбора подписей. По крайней мере, всем все ясно. Уже нам пишут письма, говорят: почему удостоверение без фотографической карточки?
26 августа приезжает и вручает свои верительные грамоты долгосрочная миссия ОБСЕ. У них всегда есть специалисты в области СМИ. Естественно, они начнут отслеживать все средства массовой информации. Именно по поводу предоставления равных условий.

# общество # Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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