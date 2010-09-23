Лидия Ермошина ответила на вопросы по предстоящим выборам президента Беларуси

О стоимости эфира для кандидатов в президенты, времени подачи деклараций о доходах и других особенностях грядущих выборов председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала во время недавней онлайн-конференции.

О декларациях

— В соответствии с законодательством их нужно подать после того, как кандидаты в президенты будут зарегистрированы. То есть за месяц до дня выборов. Центральная комиссия опубликует декларации о доходах кандидатов и проживающих с ними совместно совершеннолетних членов их семей в газете «Советская Белоруссия», а также разместит на своем сайте www.rec.gov.by

О стоимости эфира

— Стоимость эфира для кандидатов в президенты средства массовой информации будут рассчитывать самостоятельно. Единственное требование — эта стоимость должна быть одинакова для всех кандидатов в президенты. На президентских выборах этого года кандидаты впервые получат право сформировать индивидуальные избирательные фонды. Средства из этого фонда можно использовать в том числе на оплату эфирного времени и печатной площади в СМИ.

Максимальный размер избирательного фонда для кандидата на пост президента составляет 3 тысячи базовых величин (сейчас это 105 миллионов рублей).

О досрочном голосовании

— Досрочное голосование — очень удобная форма обеспечения избирательного права граждан, которая позволяет принять участие в выборах максимальному количеству избирателей. Данная форма голосования широко распространена в мире, в том числе в США, Швейцарии, Финляндии и других странах.

О современных технологиях

— В мире не существует надежных современных технологий, позволяющих полностью обеспечить общественное доверие к итогам выборов. Большинство европейских государств подсчитывает голоса так же, как и наша страна.

О независимости ЦИКа

— Мы являемся независимой государственной структурой. Ни один государственный орган не влиял и не пытался повлиять на решения, принимаемые Центральной комиссией. Более того, решения, принятые нами в пределах компетенции, обязательны к исполнению остальными государственными органами.

О бюджете выборов

— Деньги на выборы заложены в бюджет 2010 года, поскольку все предвыборные мероприятия проводились бы в текущем году, даже если бы выборы были назначены на февраль 2011 года.

О своем будущем

— В январе 2012 года истекает срок моих полномочий. Не исключено, что с этого момента я уйду в отставку.

По материалам газеты «Рэспубліка»