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Лидия Ермошина: Население, которое относится к выборам индифферентно, потом пусть не имеет никаких претензий

12 января 2010 19:05
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Предстоящая избирательная кампания не будет зависеть от явки избирателей.

Принципиально обновлённый Избирательный Кодекс на книжных полках в магазинах появится в начале  февраля. До этого момента главным руководством к действию и станут те практические рекомендации, которые утвердил сегодня ЦИК. В печатном виде они поступят во все избиркомы.

Выборы станут более прозрачными, а избиратели смогут  шире использовать свои права. Это  мнение экспертов по изменениям в избирательном законодательстве. Что и как из новинок Кодекса использовать комиссиям на практике – теперь прописано в специальных методичках.   В них разъясняется подробно, к примеру,  как выдвигать и регистрировать кандидатов. Именно эти статьи,  предполагается,   вызовут  больше всего вопросов. 

Предстоящая избирательная кампания  не будет  зависеть от  явки избирателей – порог отменён.  По мнению главы ЦИК,  это позволит избежать различных нарушений. Мера узаконена пока только для   выборов в местные советы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь  по выборам и проведению республиканских референдумов:
Разумеется, это повлияет на итоги выборов. Кто пойдет на выборы, кто более активен, то и выберет по своему вкусу кандидата. Поэтому пусть население, которое относится к выборам индифферентно, потом пусть не имеет никаких претензий.

Сегодня заявлено и о создании внебюджетного фонда для дополнительного финансирования избирательной кампании. Он будет пополняться за счет добровольных перечислений.

Со всеми новинками Избирательного законодательства, а также применением их на практике  каждый  сможет уже  в ближайшее время ознакомиться на сайте Центризбиркома. 

Алеся Высоцкая, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.

# общество

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