Лидия Ермошина: Население, которое относится к выборам индифферентно, потом пусть не имеет никаких претензий

Предстоящая избирательная кампания не будет зависеть от явки избирателей.

Принципиально обновлённый Избирательный Кодекс на книжных полках в магазинах появится в начале февраля. До этого момента главным руководством к действию и станут те практические рекомендации, которые утвердил сегодня ЦИК. В печатном виде они поступят во все избиркомы.

Выборы станут более прозрачными, а избиратели смогут шире использовать свои права. Это мнение экспертов по изменениям в избирательном законодательстве. Что и как из новинок Кодекса использовать комиссиям на практике – теперь прописано в специальных методичках. В них разъясняется подробно, к примеру, как выдвигать и регистрировать кандидатов. Именно эти статьи, предполагается, вызовут больше всего вопросов.

Предстоящая избирательная кампания не будет зависеть от явки избирателей – порог отменён. По мнению главы ЦИК, это позволит избежать различных нарушений. Мера узаконена пока только для выборов в местные советы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Разумеется, это повлияет на итоги выборов. Кто пойдет на выборы, кто более активен, то и выберет по своему вкусу кандидата. Поэтому пусть население, которое относится к выборам индифферентно, потом пусть не имеет никаких претензий.

Сегодня заявлено и о создании внебюджетного фонда для дополнительного финансирования избирательной кампании. Он будет пополняться за счет добровольных перечислений.

Со всеми новинками Избирательного законодательства, а также применением их на практике каждый сможет уже в ближайшее время ознакомиться на сайте Центризбиркома.

Алеся Высоцкая, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.