Лидия Ермошина: Беспрецедентно высокая явка избирателей

На 16.00 на выборы в Брестской области пришли 75% избирателей, в Гомельской области – более 79%, за рубежом 66,5% белорусов. Можно говорить о беспрецедентно высокой явке избирателей. С чем связана такая высокая сознательность населения на выборах президента Беларуси, прокомментировала корреспонденту телекомпании « Столичное телевидение » Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Лидия Ермошина: Те кандидаты, которые постоянно твердили гражданам, что судьба выборов решается отнюдь не в избирательных комиссиях, а в других неких публичных местах, они, я думаю, сами себе медвежью услугу оказали. Граждане, напуганные обещанными беспорядками, пошли реально решать судьбу страны. Это протест против всех этих лозунгов, этих призывов, этой попытки дестабилизировать обстановку. Граждане Республики Беларуси показывают, как они относятся к этому. Кандидатам в Президенты нужно задуматься об этом. Еще не поздно.

Период благоприятен для проведения выборов, народ стабильно находится дома, нет отпусков, нет каникул, ну и, конечно, досрочное голосование дает возможность большому количеству граждан участвовать в выборах.

Весь день на выборах президента Беларуси лидирует Витебск, Минск традиционно отстает. Как вы можете прокомментировать такую тенденцию?

Лидия Ермошина: Минск дает очень высокий результат для столицы. В регионах высокая явка избирателей складывается, в том числе, за счет сельского населения. Если бы это было не так, областные центры выглядели бы также как и город Минск. Горожане более индифферентно относятся к выборам. Есть проблема, связанная, может быть, с обычной городской ленью, когда граждане не хотят проехать даже в другой микрорайон, чтобы проголосовать, желая проголосовать по фактическому месту жительства (съемной квартире). Горожане более мобильны, сегодня день хороший для лыж, для развлечений. Вполне возможно, это тоже помешало прийти на выборы.

Что говорят наблюдатели на выборах президента Беларуси?

Лидия Ермошина: Пока я могу говорить только о двух актах, которые прислали наблюдатели, и которые касаются нарушений закона (если, конечно, они были, потому что территориальные комиссии опровергают полностью эту информацию). В основном все претензии являются мнимыми, это не знание закона наблюдателями. Они полагают, что таким образом смогут сигнализировать о якобы имевших место недостатках. Пока говорить о недостатках не приходится. Хотя претензий много – это надуманные претензии по поводам, которые не существуют.

Когда будут озвучены первые итоги голосования на выборах президента Беларуси?

Лидия Ермошина: В восемь вечера, по крайней мере, мы сообщим данные по закрытым избирательным участкам. Хотя этот очень маленький процент от всего количества избирателей, тем не менее, они показывают тенденцию, как голосуют избиратели. Самым ярким примером являются наши больницы, в них нет досрочного голосования, никто не упрекнет в фальсификации выборов, в больницах находятся все слои общества: там нет бедных, богатых, все равны. Предварительные итоги выборов станут известны ночью.