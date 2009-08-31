Лидеры уборочной гонки на Витебщине

В Витебской области уже два экипажа молотят четвертую тысячу. Сегодня они - первые претенденты на участие в республиканских дожинках.

Вячеслав Конышко зерновые убирает уже 14 лет. Работать приходилось в разных условиях. Нынешний год – один из самых сложных. Но дожди не помешали комбайнеру стать лидером областных соревнований

На комбайне Вячеслав в поле, как Шумахер на «Формуле-1». Однако скорость в уборке - не главное. Важно собрать все до последнего зернышка.

Говорят, что женщинам на корабле не место. Но на корабле полей они, оказывается, приносят удачу .Ставить первые хлебные рекорды комбайнеру помогали дочери. Несколько лет подряд девушки работали вместе с отцом.

В этом году – экипаж тоже семейный. Правда ,место помощника досталось шурину механизатора и тезке - Вячеславу Рябченко.

Чтобы убрать хлеб быстрее, техника в хозяйстве ночует прямо в поле. Заправляют машины здесь же – бензовозы едут прямо на жниво. Хлеборобы экономят время и горючее. Но главный козырь успешной уборки все же - энтузиазм аграриев.

- У нас есть молодежный экипаж, который уже 3 года подряд завоевывает первые места по области, а в прошлом году занял первое место на республиканских соревнованиях, - Владимир Ковалев, председатель СПК «Купаловский».

После уборки последнего поля зерновых в хозяйстве комбайнеры отправятся помогать соседям. Убрать хлеб сегодня нужно как можно быстрее и качественнее. В областном каравае важно каждое зернышко.