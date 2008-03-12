Лидеры "Минской смены-2008" готовы к самореализации

Сегодня для студентов-участников совместного проекта Мингорисполкома и Академии Управления при Президенте "Минская смена: лидер-2008" - открылся выездной лагерь.

Здесь с ними будут заниматься профессиональные педагоги и психологи. Задача минимум - помочь раскрыть лидерские качества, задача максимум - сформировать студенческую элиту. По окончанию "Школы лидера" выберут 13 самых интеллектуально-развитых и волевых.

В лидерский лагерь съехались 80 студентов. Большинство из Академии Управления при Президенте. Не удивительно. Именно здесь уже три года работает школа лидера. Ее выпускники берутся за самые различные проекты: строительство культурных центров, развитие придорожного сервиса и даже профилактика кариеса у школьников.

Школа лидеров будет работать еще 3 дня. Вместе со специалистами управлений и ведомств Мингорисполкома молодые лидеры будут участвовать в разработке ряда городских проектов. Тем же, кто не попал в число победителей психологи советуют не расстраиваться. Главное, самому поверить, что ты лидер, тогда ты им действительно станешь.

