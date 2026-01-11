Лидер – это про власть, влияние или ответственность? Вот что ответил Владимир Павловский

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Это история про ответственность. Это действительно на всех своих стадиях выборных, потому что начиная от первого секретаря районного комитета, это же тебя не назначает никто. Это ты конкретно на заседании пленума районного комитета держишь слово перед такими же молодыми людьми, от которых зависит твоя дальнейшая судьба. Если ты не вносишь какие-то определенные предложения в развитие районного комитета, потом, если судить по моей биографии, областного комитета, то, значит, ты как лидер, скорее всего, не зарекомендуешь. Через месяц-два уже на твое место будут выдвигать совсем другую кандидатуру. Поэтому здесь, конечно же, ответственность, не подвести твоих людей, молодежь в первую очередь, потому что если мы говорим про Белорусский республиканский союз молодежи, это самая массовая молодежная организация. То есть более 430 тысяч молодых людей, которые на сегодняшний день также ждут от нашей организации вот этого посыла и именно тех проектов, которые как можно больше будут вовлекать.

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