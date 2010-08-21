Лида готовится стать столицей «Дожинок»

Столько рабочей техники и такого количества строителей здесь за всю историю не бывало. «Дожинки-2010» стали хорошим поводом, чтобы вернуть этому древнему уникальному городу молодость.
Изюминкой фестиваля станет благоустроенный Лидский замок. Здесь, кстати, планируют провести авиашоу.
В своей бригаде Николай даже перекуры отменил — всё для пользы дела. И хотя жена порой домой не пускает — возвращаются строители за полночь — усердия у него меньше не стало. В планах Николая — превратить замок Гедимина в туристический объект европейского уровня.
Бригада Николая восстанавливает юго-западную башню и галереи. Строительный материал — камни и красный кирпич, который привезли из Витебска. Воссоздать все, как было 650 лет назад — идея фикс. Чтобы стояло на века, весь фундамент перебрали — проверили на прочность.
Константин Васелющик, главный инженер строительного управления:
Находили снаряды времен Великой Отечественной войны. Они были вывезены специальными службами.
Лидейка облагораживается. Главная река города, протекающая через весь районный центр русла не поменяет. Бассейн станет глубже, шире и аккуратнее. Водное зеркало органично впишется в ансамбль культурно-развлекательной зоны.
Дмитрий Котович, мастер:
Расширили территорию возле замка, почистили, выкопали озеро. Крепятся берега, строится водопропускное сооружение.
К «Дожинкам» Лида получит свой собственный ледовый дворец. Оборудованная по последнему слову техники арена сможет вместить более тысячи зрителей. В целом, конструкторы и архитекторы сделали упор на создание и реконструкцию спортивных объектов.
Иван Дубатовка, начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Лидского райисполкома:
Спортивный комплекс будет включать в себя ледовый дворец, физкультурно-спортивный центр игровых видов спорта и центральный городской стадион. Ледовый дворец сегодня готов почти полностью, идут отделочные работы.
Персиково-оливковые одежды и голубые витражи. Гостиница «Лида» из совкового блочного здания превратится в роскошные апартаменты.
Всего же к «Дожинкам» строители отреставрируют более 300 объектов, проложат десятки километров новых коммуникаций и отремонтируют десятки улиц. А уже в начале осени здесь ждут гостей на праздник урожая.