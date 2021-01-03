Прямой эфир

Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

03 января 2021 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 1 января в Беларуси изменяется ряд правил. Так, новшества в Налоговом кодексе коснулись индексирования ставок налогов и применения упрощенной системы налогообложения. Также изменения произошли в сфере оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса-1

Уже в январе каждый белорус может воспользоваться личным кабинетом. Появится он у нас автоматически, что станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.

Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса-4

Он представляет собой веб-интерфейс доступа граждан к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Создаваться будет на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг.

Его использование исключит бумажную волокиту, а главное, сэкономит время.

# Интернет # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?
02 января 2021 17:36

Как принято проводить Сочельник и зачем колядовать накануне Рождества?

«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года
02 января 2021 17:08

«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
02 января 2021 16:48

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января