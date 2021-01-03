Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

Новости Беларуси. С 1 января в Беларуси изменяется ряд правил. Так, новшества в Налоговом кодексе коснулись индексирования ставок налогов и применения упрощенной системы налогообложения. Также изменения произошли в сфере оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в январе каждый белорус может воспользоваться личным кабинетом. Появится он у нас автоматически, что станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.