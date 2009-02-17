Либерализация уголовного законодательства не коснется коррупционеров

А так же тех, кто совершил преступления против личности и здоровья граждан. Как отметил министр юстиции Беларуси Виктор Голованов, предложения по либерализации законодательства сейчас готовит Генеральная прокуратура. В частности, для некоторых нарушителей закона наказание может быть заменено денежной компенсацией. Это штраф от 500 до трёх тысяч базовых величин. На недавнем совещании Президент Беларуси обратил внимание на статью о злоупотреблениях служебными полномочиями. Осужденные по ней – в основном чиновники.