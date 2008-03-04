Льготы на оплату питания в дошкольных учреждениях упорядочены

В соответствии с постановлением Совета министров, основная категория родителей дошкольников с 1 марта будет платить только 60% за питание в детсадах. Не будет взиматься плата с родителей, имеющих детей-инвалидов, детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, с членов семей военнослужащих, МВД, МЧС, Комитета госконтроля, погибших при исполнении воинского или служебного долга.



Кроме того, тем семьям, которые воспитывают трех и более детей или проживают на загрязненной территории, плата за питание снижается наполовину.