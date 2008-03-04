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Льготы на оплату питания в дошкольных учреждениях упорядочены

04 марта 2008 12:05
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В соответствии с постановлением Совета министров, основная категория родителей дошкольников с 1 марта будет платить только 60% за питание в детсадах. Не будет взиматься плата с родителей, имеющих детей-инвалидов, детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, с членов семей военнослужащих, МВД, МЧС, Комитета госконтроля, погибших при исполнении воинского или служебного долга.

Кроме того, тем семьям, которые воспитывают трех и более детей или проживают на загрязненной территории, плата за питание снижается наполовину.
# общество

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