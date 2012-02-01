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Лев Лещенко, народный артист СССР, отмечает 70-летие

01 февраля 2012 06:17
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«Соловьиная роща», «Родительский дом», «День Победы». Эти песни в его исполнении стали классикой отечественной музыки. Популярному эстрадному певцу, народному артисту СССР Льву Лещенко сегодня 70.

Свой юбилей он встретит на сцене. Грандиозный гала-концерт соберет многочисленных друзей и почитателей его таланта.

Любимец публики, обладатель мягкого баритона Лев Лещенко остается на вершине популярности уже который десяток лет. К публике он выходит неизменно элегантный и обаятельный. А песни про комсомол и Магнитогорск звучат в его исполнении столь же искренне и душевно, что и про старый клен.

В Беларуси артисту всегда рады и с нетерпением ждут встреч на концертах и фестивалях. Лев Лещенко неоднократно посещал наши концертные площадки, приезжал на «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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