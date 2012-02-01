Лев Лещенко, народный артист СССР, отмечает 70-летие

«Соловьиная роща», «Родительский дом», «День Победы». Эти песни в его исполнении стали классикой отечественной музыки. Популярному эстрадному певцу, народному артисту СССР Льву Лещенко сегодня 70.



Свой юбилей он встретит на сцене. Грандиозный гала-концерт соберет многочисленных друзей и почитателей его таланта.



Любимец публики, обладатель мягкого баритона Лев Лещенко остается на вершине популярности уже который десяток лет. К публике он выходит неизменно элегантный и обаятельный. А песни про комсомол и Магнитогорск звучат в его исполнении столь же искренне и душевно, что и про старый клен.



В Беларуси артисту всегда рады и с нетерпением ждут встреч на концертах и фестивалях. Лев Лещенко неоднократно посещал наши концертные площадки, приезжал на «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.