Лету в Беларуси быть! В Белгидромете рассказали, когда наконец наступят жаркие дни

Когда в Беларуси наступит настоящее лето? Спросили у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Лукша. Ольга Бурлакова, ведущая:

Многие утверждают, что якобы наша белорусская погода зависит от московской. Как на самом деле?

Марина Лукша, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

Мы находимся в умеренном континентальном типе климата, поэтому на территории нашей страны преобладает западный перенос воздушных масс. Циклоны, которые зарождаются над Атлантикой, смещаются через Западную Европу, через территорию как раз Польши, Прибалтики, достигают нашей территории, приносят с собой осадки и другие опасные неблагоприятные явления, а в дальнейшем смещаются в московском направлении. Александра Каштанова, ведущая:

Какими же по цифровым значениям будут июль и август? Когда будет 30 градусов жары? Потому что люди уже на низком старте – купальники, пляж.

Марина Лукша:

Июль исправит всю ситуацию. В начале июля мы попадаем под влиянием антициклона. В соответствии с этим в Беларуси становится преимущественно сухая погода. Если 1 июля еще осадки возможны по северо-востоку в виде кратковременных грозовых дождей, то в дальнейшем осадков преимущественно не ожидается. И если 1 июля еще сохранится умеренно теплая погода, то, начиная со 2-го, с юго-западных районов к нам начнет поступать воздушная масса тропического происхождения – температурная форма начнет повышаться. И уже на середину дня 3 июля составит 25-32 градуса, а по западу – целых 34.