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Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?

25 мая 2022 12:15
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Новости Беларуси. В Минской области наблюдается рост преступлений, в которых замешаны подростки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о грабежах, хищениях с помощью компьютерной техники и незаконном обороте наркотиков.

Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?-1

Уже на следующей неделе начинаются летние каникулы. И важно, чтобы эта пора для школьников была безопасной и без приключений. Помимо вовлечения в незаконный оборот наркотиков, старшеклассники нередко становятся участниками и других преступлений.

Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?-4

Ольга Могиленко, начальник отделения организации работы ИДН отдела профилактики УОПП МОБ УВД Минского облисполкома:
Распространенными преступлениями являются кражи, уголовно наказуемое хулиганство – более всего распространены. Как причины – недостаточный контроль со стороны родителей. Как правило, принято считать, что в учебный год у нас контроль со стороны школы, родители у нас всегда заняты на работе. В летний период незанятость несовершеннолетних является причиной совершения с их стороны преступлений различного рода.

Остается актуальной и проблема детского травматизма, особенно летом. Поэтому в преддверии школьных каникул запланирован ряд профилактических мероприятий среди детей и подростков. 

Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?-7

«В телефоне находятся фотографии с координатами местности». Как понять, что ребенок замешан в наркобизнесе, читайте здесь.

# Наркотики # общество # Ольга Могиленко # Фотофакт

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