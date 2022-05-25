Летом несовершеннолетние чаще совершают преступления. О чём нужно знать родителям?

Новости Беларуси. В Минской области наблюдается рост преступлений, в которых замешаны подростки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о грабежах, хищениях с помощью компьютерной техники и незаконном обороте наркотиков.

Уже на следующей неделе начинаются летние каникулы. И важно, чтобы эта пора для школьников была безопасной и без приключений. Помимо вовлечения в незаконный оборот наркотиков, старшеклассники нередко становятся участниками и других преступлений.

Ольга Могиленко, начальник отделения организации работы ИДН отдела профилактики УОПП МОБ УВД Минского облисполкома:

Распространенными преступлениями являются кражи, уголовно наказуемое хулиганство – более всего распространены. Как причины – недостаточный контроль со стороны родителей. Как правило, принято считать, что в учебный год у нас контроль со стороны школы, родители у нас всегда заняты на работе. В летний период незанятость несовершеннолетних является причиной совершения с их стороны преступлений различного рода.

Остается актуальной и проблема детского травматизма, особенно летом. Поэтому в преддверии школьных каникул запланирован ряд профилактических мероприятий среди детей и подростков.