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Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C

01 сентября 2020 06:23
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Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C-1

По юго-востоку страны и вовсе, как в июльский жаркий день, ожидается до +27 градусов.

1 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Приближающуюся осень, пожалуй, выдаст лишь северный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха: от +15 до +27 градусов тепла.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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