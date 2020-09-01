Лето не собирается прощаться. 1 сентября в Беларуси ожидается до +27°C

Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несмотря на первый день календарной осени, лето прощаться не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По юго-востоку страны и вовсе, как в июльский жаркий день, ожидается до +27 градусов.
1 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
Приближающуюся осень, пожалуй, выдаст лишь северный, северо-восточный ветер.
Температура воздуха: от +15 до +27 градусов тепла.