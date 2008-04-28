Шесть загородных детских лагерей после длительной реконструкции в этом году вновь примут на отдых минских школьников.

Всего же в окрестностях столицы будет работать 38 оздоровительных учреждений. Свое здоровье в них смогут поправить более сорока тысяч столичных ребятишек.

Детский лес – так называют сосновый бор в районе местечка Раков. Здесь расположено сразу несколько загородных оздоровительных учреждений. Лагерь "Борок" нынче откроет свой двадцать первый сезон. Подготовительные работы к детскому отдыху в самом разгаре. В спальных корпусах - бас строителей. Отделочники красят стены, сантехники ремонтируют санузлы.

У начальника лагеря рабочий день увеличился почти вдвое. До первой смены меньше месяца - а работы хоть отбавляй. В год здоровья, например, решили привести в порядок не только спортивные площадки, но и оснастить в каждом корпусе тренажерный зал. Не менее важная задача - обновить оборудование пищеблока.

В этом году санитарные службы уже дважды посетили загородные лагеря. Требования к их подготовке у эпидемиологов самые строгие - все должно быть по современным стандартам. Обязательный пропуск в оздоровительный сезон - горячая вода в санузлах и отопление корпусов.

Примерная стоимость путевок на 18 дней в этом году - 420 - 450 тысяч рублей. Половину этой суммы возьмет на себя государство. Так что лето на природе смогут провести большинство минских ребят.

