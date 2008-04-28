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Лето на природе

28 апреля 2008 17:44
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Шесть загородных детских лагерей после длительной реконструкции в этом году вновь примут на отдых минских школьников.

Всего же в окрестностях столицы будет работать 38 оздоровительных учреждений. Свое здоровье  в них смогут поправить   более сорока  тысяч  столичных ребятишек.

Детский лес – так называют  сосновый бор  в  районе местечка Раков. Здесь  расположено сразу несколько   загородных оздоровительных учреждений. Лагерь "Борок" нынче откроет свой     двадцать первый  сезон. Подготовительные работы к детскому отдыху в самом разгаре. В  спальных корпусах -  бас  строителей. Отделочники красят стены, сантехники  ремонтируют санузлы.

У начальника лагеря рабочий день увеличился почти вдвое. До первой смены меньше месяца -  а работы  хоть отбавляй. В год здоровья, например,  решили привести в порядок не только спортивные площадки,  но и оснастить  в каждом корпусе тренажерный зал. Не менее важная  задача - обновить оборудование пищеблока.      

В этом году санитарные службы уже дважды посетили загородные лагеря. Требования к их подготовке у  эпидемиологов самые строгие  -  все должно быть по  современным стандартам.  Обязательный пропуск в оздоровительный сезон  - горячая вода  в санузлах  и отопление корпусов. 

Примерная стоимость путевок на 18 дней в этом году  - 420 - 450 тысяч рублей. Половину этой суммы  возьмет на себя государство.  Так что  лето на природе смогут провести большинство минских ребят.

# общество

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