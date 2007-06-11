Лето-2007 обещает быть самым жарким за столетний период метеонаблюдений

Таковы прогнозы международных экспертов. Белорусы это прочувствуют уже на текущей неделе.

В отдельные дни температура воздуха повысится до +33 градусов. Небольшие грозовые дожди пройдут временами. По словам специалистов, жара, которая установится в Беларуси во второй декаде июня, будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Что же касается первой декады, то таких средних значений температура достигает раз в 7-10 лет, лишь на востоке страны - раз в 5 лет. Последний раз подобная жара отмечалась в 1999 году. Чрезвычайно жарким предполагается и июль. И в августе температура будет на 1 градус выше климатической нормы. В связи с этим увеличится пожароопасность в лесах. Она уже сейчас достигла самой опасной категории - 3-4 класса. Затяжных дождей, которые бы промочили почву, к сожалению, синоптики не прогнозируют и в августе.