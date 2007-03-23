Летний отдых лучше спланировать заранее

В этом году продажа путевок на летний сезон в здравницы "Центркурорта" началась раньше обычного. Сегодня уже сформирован полный пакет предложений и цены на весь год, а на июнь-июль многие номера в самых популярных санаториях уже раскуплены. В этой связи специалисты советуют всем желающим не тянуть с покупкой путевок до начала сезона, а позаботиться о своем отдыхе заранее.

Все предложения "Центркурорта" любой желающий может легко найти на официальном сайте. Этот туроператор - один из крупнейших в стране. В его системе - 10 здравниц в Беларуси, России, Украине и Прибалтике. Только в прошлом году в санаториях "Центркурорта" оздоровились около 60 тысяч человек, из которых треть - иностранцы.